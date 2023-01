Scarcerati tre boss mafiosi | scoppia la bufera sulla Cartabia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La Procura di Palermo ha chiesto e ottenuto l'inefficacia della misura cautelare imposta per lesioni aggravate a tre, due dei quali pluripregiudicati, ildi Pagliarelli Giuseppe Calvaruso e il suo braccio destro Giovanni Caruso; stessa misura per Silvestre Maniscalco. Nessuno di loro lascia il carcere, nonostante il provvedimento del Gip, perchè i tre sono detenuti per altri reati, ma la richiesta dei pm coordinati da Maurizio De Lucia e Paolo Guido è un effetto della riforma, entrata in vigore all'inizio dell'anno. Per i reati come le lesioni - anche se aggravate dal metodo mafioso - la legge oggi prevede la querela di parte, condizione di procedibilità, in assenza della quale non si può agire per quel reato. Calvaruso e gli altri due furono arrestati prima del varo della riforma: a loro si applica dunque ...