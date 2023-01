Scandalo ginnastica ritmica | Maccarani resta allenatrice Tecchi direttore tecnico

(Di giovedì 12 gennaio 2023) È durato più di tre ore il consiglio della Federazione Italianainiziato alle 14 di oggi. All'ordine del giorno la scelta di confermare o meno comedella nazionale Emanuela, dopo loche ha scosso il movimento nelle ultime settimane. La, accusata di maltrattamenti e abusi psicologici dopo le accuse di diverse ex ginnaste e sotto procedimento sia penale che sportivo, ha visto confermata la sua carica didella nazionale da parte dell'assemblea, mentre ha perso il suo ruolo didel movimento, che verrà occupato ad interim dal presidente della Federazione Gherardo Thecchi.

