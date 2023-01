Scandalo a Roma | ora la gente ha paura

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Alahain strada, ecco cos’è successo nel dettaglio, le immagini vi lasceranno a bocca aperta. Nelle grandi città possono capitare spesso degli eventi che lasciano tutti senza parole. Le strade sono sempre piene di persone e può succedere di trovarsi davanti a un qualcosa di veramente incredibile. In queste ore, ad esempio, a, una delle città più grandi e importanti d’Italia, c’è stato un evento che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.per le vie del centro (direttanews.com)Tutto è accaduto per strada, sotto gli occhi spaventati e attoniti dei passanti, e ora che la notizia si è rapidamente diffusa, è tanta lache possa avvenire di nuovo o che ci possano essere delle serie conseguenze. Ma ...

Liberoquotidiano.it

...a partire dalle 21 su Canale 5 della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia- Genoa. ... in occasione della pubblicazione del suo libro"Spare". Per i melomani l'appuntamento è su ......Califano che aveva assistito per loNumber one, a Maurizio Costanzo , che lo ospitava in trasmissione con Alberto Castagna . Ruggero Abbonati per leggere anche Leggi anche Sciopero a: ... Gualtieri, case di lusso ai migranti gay: scandalo a Roma Un autista di pullman di Roma è stato filmato mentre si masturbava alla guida del mezzo: la società vuole risalire al responsabile ...Sequestrati ieri gli atti sui fondi nazionali e comunitari. I pm palermitani approfondiscono il verbale della musicista arrestata: accuse e nomi “omissati” ...