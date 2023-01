Sbarco dei migranti ad Ancona | la nave di Msf Geo Barents approda nel porto marchigiano dopo una dura traversata

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Come previsto, lodeiche si trovavano a bordo delladi Medici senza frontiere, Geo, è avvenuto oggi ad. Nonostante il maltempo e la richiesta di unpiù vicino rifiutata dal Viminale, laha raggiunto la destinazione.deiadSono sbarcati neldi Ancora ia bordo della Geodei Medici Senza Frontiere. “Non si tratta, comunque, di casi urgenti”, fanno sapere da Medici senza frontiere. Tuttavia, le polemiche non sono mancate. Ladi Msf è attraccata con un giorno di ritardo a causa sicuramente del maltempo ma anche perché il ...

TGLA7

E' iniziato questa mattina nel porto di Ancona lo73 naufraghi soccorsi in mare dalla Geo Barents di Medici senza frontiere. "È stato un viaggio lungo e difficile che ha messo a dura prova ...E che, in Italia, hai iniziato a farsi conoscere a Milano , grazie allonel quartiere Brera ...sfilacciati e i jeans dal taglio straight senza impunture che somigliano in tutto e per tutto a... Migranti, Geo Barents ad Ancona: iniziato sbarco dei 73 naufraghi. Capo missione Msf: 'Lungo viaggio e sofferenza aggiuntiva' Si è tenuta ieri, a Palazzo Sant’Agostino, la riunione di maggioranza con i consiglieri delegati, convocata dal presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri. Oltre ad una articolata ...Sbarco dei migranti ad Ancona: la nave dei Medici Senza Frontiere nonostante difficiltà e polemiche ha raggiunto il porto marchigiano.