Sanremo | Chiara Ferragni | Devolvo intero compenso per lotta contro violenza su donne

Agenzia ANSA

ROMA -Ferragni sui social annuncia che devolverà il suo compenso per la partecipazione al Festival dialla lotta contro la violenza sulle donne. "Sono fiera di annunciare che ho devoluto l'...Ferragni sarà all'Ariston come co - conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival, accanto ad Amadeus e Gianni Morandi. Festival di, la calata dei Ferragnez DANIELA BORGHI ... Chiara Ferragni devolve il compenso di Sanremo per la lotta contro la violenza sulle donne “Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza)”. Così Chiara Ferragni in un post ..."In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile" ...