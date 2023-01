Sanremo | che furba Ferragni | si fa lo spot coi soldi nostri

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Quanto vale un passaggio a? In termini mediatici è inestimabile, chi sale sull’Artiston lo fa come parte di un pacchetto che, vada come vada, prevede serate, programmi, ospitate, insomma: affari. La Chiarainc. è una azienda e anche per lei se gli affari non crescono, diminuiscono. E arriva la crisi. Sull’impero dei Ferragnez non tramonta mai il sole ma la loro condanna è dover fare sempre più, sempre piùa costo di trovate discutibili, di gusto pessimo, di sostanza evitabile. Quindi ben vengae ben venga Amadeus che infine si è deciso a scritturarla: della quale cosa l’interessata si dice (a Repubblica, what else?) superfelice, perché Ama è supergentile, superprofessionale, secondo il linguaggio afasico, ma iperbolico, delle influencer. Incognita compenso Quanto ...