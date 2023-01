Sanremo 2023 | Lucarelli vs Ferragni | “Il cachet? Per lei sono spicci”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Selvaggiatorna ad attaccare Chiarasul tema delle iniziative benefiche annunciate dall’imprenditrice. Questa volta nel mirino ildie la conferenza stampa in cui Chiaraha annunciato che devolverà in beneficenza ilche riceverà per coconduzione della serata inaugurale e della finale di. “Puntuale come ogni mossa mirata a lucidare la sua reputazione, il suodiandrà in beneficenza. Naturalmente scelta non fatta nel silenzio, ma annunciata in una apposita conferenza stampa. Per la cronaca, ildiper lei. E anche questa volta ‘ma che bravaaaaa’”, ha scritto ...