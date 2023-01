Sanremo 2023 | Chiara Ferragni | Il mio compenso contro la violenza sulle donne

Adnkronos

Leggi Anche Chiara Ferragni incinta Fedez: 'Un annuncio dopo' Chiara Ferragni nei giorni scorsi ha parlato die ha confessato che man mano che passano i giorni comincia a 'farsela sotto'. E due giorni fa è apparsa al fianco di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Subito dopo l'annuncio della ..., Amadeus rivela a Fiorello il nome della terza conduttrice. E lui si fa scappare un indiziosi avvicina, Chiara Ferragni sente la tensione: 'Mi sto c***ando sotto'. Il video su ... Sanremo 2023, Festival torna libero da mascherine e omaggia Raffaella Carrà Chiara Ferragni ha fatto sapere di voler devolvere il suo compenso per Sanremo a un'associazione impegnata contro la violenza sulle donne.Fanpage.it apprende che la nuova edizione di Ciao Darwin sarà posticipato con molta probabilità al prossimo autunno e non andrà in onda nella ...