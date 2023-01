Sanremo 2023 | Chiara Ferragni devolve il suo compenso per la lotta contro la violenza sulle donne

(Di giovedì 12 gennaio 2023)ha deciso dire il suocome co-conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival di, al fianco di Amadeus, allala. “Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’interodella mia partecipazione al Festival diall’associazione D.i.Re (in Retela)”, si legge in un post su Instagram. “In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concretolamaschile– scrive – Per questo ho ...

Chiara Ferragni ha deciso di devolvere il suo intero compenso come co - conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival dialla rete nazionale antiviolenza D.i. Re, Donne in rete contro la violenza. Lo ha annunciato l'imprenditrice stessa sui social dopo aver partecipato alla conferenza stampa a Milano, in ..., Amadeus rivela a Fiorello il nome della terza conduttrice. E lui si fa scappare un indizio Chiara Ferragni e le foto con la pancia scoperta: 'Ma non senti freddo'. Lei svela il trucco: ... Sanremo 2023, Festival torna libero da mascherine e omaggia Raffaella Carrà La notizia è stata diffusa con una conferenza e con un video sui social, in cui Chiara Ferragni ha spiegato: “In questo momento più che mai penso sia importante parlare di violenza di… Leggi ...Lo ha annunciato l’influencer in conferenza stampa: ''Voglio che siano libere e indipendenti economicamente''.