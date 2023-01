Sanità | medici emergenza | ' senza tutele adeguate non saremo disposti a lavorare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) - "E' importante che i governi e le istituzioni sanitarie prendano provvedimenti per garantire la sicurezza deie migliorare le loro condizioni di lavoro, riconoscendo il contributo fondamentale che danno alla società. In mancanza di, non ci saranno piùin condizioni di rischio e, di conseguenza, non ci sarà più un sistema sanitario efficace". Così in una nota la Fimeuc, la Federazione italianana di-urgenza e delle catastrofi, interviene in merito al fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari, con diversi episodi registrati nelle ultime settimane. "I sanitari devono poterin modo sicuro per dare qualità ai servizi. Oggi ...