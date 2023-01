Sanità | Anaao | ' contro violenze Esercito non basta | creare punti ascolto paziente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) - Per garantire la sicurezza degli operatori sanitari in ospedale l'utilizzo dell'"da solo non sarebbe sufficiente, non". Le "misure di deterrenza", infatti, sono "utili ma non determinanti". Serve un'azione "strutturale" con più strategie "da attuare insieme", come "attribuire al medico lo status di pubblico ufficiale, per esempio". Ma soprattutto, è necessario "un nuovo modello di Pronto soccorso" che parte "dall'umanizzare le cure, ovvero intervenire sull'origine dell'aggressione ai sanitari: la disorganizzazione che spinge ila prendersela con chi sta in quel momento di fronte a lui". A dirlo alll'Adnkronos Salute, Pierino Di Silverio, segretario generale del sindacato dei medici ospedalieriAssomed in merito al fenomeno delle aggressioni agli operatori ...