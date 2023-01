Sangue a Scampia | ragazzino accoltellato in strada | “Correte | aiutatelo”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera gli agenti del Commissariatoe dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Hugo Pratt per una segnalazione di una persona ferita. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un minore riverso a terra con una ferita da arma da taglio ed una donna che ha raccontato di aver udito delle urla per poi notare la vittima a terra sanguinante. Poco dopo, l’aggressore, un sedicenne napoletano, si è costituito presso gli uffici della Questura dove gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio prevenzione Generale lo hanno arrestato per tentato omicidio aggravato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

