(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il ministro della Cultura: «La loro protezione è una questione che mi sta a cuore e mi attiverò in maniera ferma e decisa». E sul precariato dei dipendenti del settore attacca il predecessore Franceschini

la Repubblica

Leggi anche > Il ministro: 'fondi a aziende con casi di violenza sulle donne' Accertamenti L'ex esponente del Pd, poi passato al Terzo Polo , è stato soccorso dal personale ...Ed interviene anche il ministro della Cultura, Gennaroche annuncia misure forti: Me Too, il ministro Sangiuliano: "Niente fondi alle aziende con casi di violenza sulle donne" Il deputato Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione-Italia Viva, è stato improvvisamente colto da un malore in Aula. A ...Niente fondi alle aziende con casi di violenza sulle donne. Lo ha annunciato Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, rispondendo ad una domanda di Elisabetta Piccolotti di SI sulle misure che il.