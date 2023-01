Sancita la triplice alleanza | Dana | Nikita e Antonella mirano a Oriana

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 7 sul canale 55 nelle ultime ore, o sui social vedendo i video diventati virali, sa bene che nella casa si sta muovendo qualcosa. In particolare ieri sera, è statauna vera e propriaintesa.Saber,Fiordelisi ePelizon si sono alleate con un solo scopo: andare controMarzoli. Le tre amiche, hanno prima accusatoe Giaele di sparlare di tutti, di aver fatto chiacchiere da bar e poi hanno fatto praticamente lo stesso. Si sono prefisse tra l’altro anche un obiettivo: quello di far si che Luca Onestini efacciano pace, in modo che, le sue “amiche” daa Giaele , si allontanino da lui…Il piano era parecchio elementare e anche molto ...

Calcio in Pillole

... per unsummit in cui l'ex numero uno della Bce si è speso in prima linea per una ... ricordando che "da noi la libertà di stampa è fondamentale, èdalla Costituzione". "Forse non è una ...La nuova alleanzatra le due sponde dell'Atlantico prevede anche l'istituzione di una task ... Resta il dato di fondo: all'indomani delvertice di Bruxelles, il contrasto tra il blocco ... Coppa Italia, Milan-Torino 0-1: i granata espugnano San Siro