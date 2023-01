San Siro | Sala | «Capire se c’è vincolo | o non procediamo»

La Gazzetta dello Sport

Capitalizzando la palla riconquistata da Seck, gli ultimi due frazionisti della 4x100 granata hanno dato spettacolo a. Lampo in contropiede, attacco allo spazio e alla porta irresistibile, ...1 Intervenuto a la Repubblica , il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tornato sulla questione stadio. Inter e Milan spingono per il nuovo impianto ma per il primo cittadino non è ancora chiara la ... San Siro o Sesto, ma uno stadio per due non basta: così l'Europa è lontana Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il 20 gennaio ci sarà un appuntamento importante sulla strada del nuovo San Siro. Perché Palazzo Marino delibererà la ricezione delle richieste di Inter e Milan per il ...