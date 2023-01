San Siro o Sesto | ma uno stadio per due non basta | così l' Europa è lontana

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ma siamo sicuri che sia, anche oggi, la più "giusta" per due club che pesanotanto sul palcoscenico internazionale? Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...

Niente di anormale, si dirà: giocando insieme da oltre 70 anni dentro, la soluzione della continuità anche nel futuro sembrava la più normale. Ma siamo sicuri che sia, anche oggi, la più "...Salvini contro Sgarbi: al centro del dibattito a distanza tra i due c'è il tema dello stadio di. L'articolo Salvini contro Sgarbi: al centro della discussione il tema stadioproviene da True ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...(di Sergio Chiaretti).-San Siro sottozero! Milan eliminato da Torino 0-1 negli ottavi di finale Coppa Italia .La formazione gfranata incontrerà ai quarti la vincente di Fiorentina-Sampdoria. Fino al t ...