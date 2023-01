Sampdoria | Stankovic | «Penalizzati da un episodio | non molliamo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Le parole di Dejandopo la sconfitta dellain Coppa Italia: «Ci siamo fatti sentire in casa della Fiorentina» Dejan, allenatore della, ha parlato al termine del match di Coppa Italia perso contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sport Mediaset. SCONFITTA – «Unci ha penalizzato, una palla rimasta in mischia e un gran gol di Barak. Abbiamo onorato la competizione con una prestazione che mi rende felice. Abbiamo recuperato Colley, Sabiri, Djuricic che è da tanto che non fanno una partita intera. Ci sono stati alcuni problemi con Murru e Nuytinck prima della partita, non abbiamo rischiato Vieira perché siamo a corto di uomini per il campionato. Ci siamo fatti sentire in casa della Fiorentina». CAMBI NELL’INTERVALLO ...