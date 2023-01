Sampdoria | accordo con Giakoumakis | ora si tratta col Celtic

FantaMaster

I dirigenti dell'Inter si aspettano una risposta dal difensore slovacco (classe 1995 ex) all'offerta per prolungare l', con stipendio raddoppiato da 3 a 6 milioni di euro netti all'...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Valerio Verre è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Palermo . La società rosanero ha infatti trovato l'con la, club che ne detiene il cartellino, e nelle prossime dovrebbe essere definita la trattativa con l'entourage del calciatore. Sarebbe un grande 'colpo' per il Palermo , che si ... La Sampdoria ha scelto Nsame: le nuove gerarchie dell'attacco di Stankovic Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel suo sito, è stato definito l'accordo tra il Napoli e i granata per la cessione in prestito del giovane portiere che arriva dopo aver terminato la sua ...Fatta, o quasi, per Abdou Harroui alla Sampdoria. C’è l’ok del giocatore e c’è l’accordo tra le due società sulla formula (prestito con riscatto obbligatorio in caso di salvezza dei blucerchiati) che ...