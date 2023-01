Samantha Cristoforetti | «La passeggiata spaziale è stata il coronamento di tanto lavoro Ora voglio aiutare i giovani»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’astronauta italiana dell’Esa racconta la missione Minerva e guarda al futuro: «L’Europa dovrebbe avere una maggiore ambizione nel settore. Una donna premier in Italia? Può avere un effetto positivo per le nuove generazioni e dare loro una visione del mondo più possibile egualitaria»

Per l'astronauta dell'ESAè il momento di fare un bilancio e di puntare a nuovi obiettivi. È stata la prima comandante donna europea della Stazione Spaziale Internazionale e ha ...Conclusa la seconda missione nello spazio per l'astronauta dell'ESA: è il momento di progettare il ... Samantha Cristoforetti: “La passeggiata spaziale è stata un sogno. La Luna è una possibilità” L’astronauta italiana dell’Esa racconta la missione Minerva e guarda al futuro: «L’Europa dovrebbe avere una maggiore ambizione nel settore spaziale. Una donna premier in Italia Può avere un effetto ...L’astronauta italiana dell’ESA fa un bilancio della missione appena conclusa e sogna di volare ancora più lontano: “Esperienza assolutamente positiva. A bordo non abbiamo mai temuto un ritiro della Ru ...