Salvini sblocca 35 milioni per il porto | il rilancio di Civitavecchia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Unantico, fondato quasi duemila anni fa. Una struttura che, nel corso degli ultimi lustri, ha attraversato momenti di estrema difficoltà. Tra promesse di, crisi interminabili e, finalmente, un barlume di luce in fondo al tunnel. Un protocollo per la realizzazione di un progetto da trentacinquedi euro per ildeldiè stato firmato ieri mattina dal sindaco Ernesto Tedesco, dal presidente dell'autorità portuale del mar Tirreno centro settentrionale, Pino Musolino e dal direttore del ministero dei trasporti per la vigilanza sulle autorità portuali, Maria Teresa Di Matteo. All'incontro ha partecipato anche il vicepresidente del Consiglio, Matteo. Si tratta, nello specifico, di un piano per la realizzazione di una ...