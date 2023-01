Salvatore Esposito ceduto allo Spezia Calcio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) S.P.A.L. comunica di averin prestito con obbligo di riscattoil diritto alle prestazioni sportive del centrocampista. Entrato a far parte del Settore Giovanile della S.P.A.L. nel gennaio del 2018,si è unito alla prima squadra nella stagione 2020/2021. Con la maglia biancazzurra il centrocampista originario di Castellammare di Stabia ha collezionato in totale 89 presenze e 10 reti tra Serie B e Coppa Italia. S.P.A.L. augura ale migliori soddisfazioni personali per il prosieguo della sua carriera. Fonte articolo e foto: www.spalferrara.it seriea24.it: Notizie dalItaliano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

