Salute sessuale e riproduttiva | approvate in Campidoglio due mozioni per i diritti di genere

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’Assemblea capitolina ha oggi approvato due importantiche riguardano lasessualmentee l’autodeterminazione delle donne, basate su un’adeguata informazione, in linea con la Risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021. Lesono approdate in consiglio dopo il lavoro di approfondimento svolto all’interno della Commissione capitolina Pari Opportunità La prima mozione riguarda la piena applicabilità della legge 194/1978, al fine di garantire l’esercizio del diritto a una maternità informata, libera e consapevole. Diritto che spesso viene condizionato da mancanza di informazione adeguata e da altri ostacoli di varia natura. L’obiettivo della mozione è quello di garantire, attraverso i canali istituzionali, la diffusione di tutte le notizie utili sulle attività dei consultori e ...

