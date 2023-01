Salute | ministro Locatelli firma Carta diritti persone con sclerosi multipla

Agenzia ANSA

Ildella, Orazio Schillaci, ha annunciato "un tavolo di lavoro permanente sull'approvigionamento dei farmaci, per definire la reale entità del fenomeno e indicare proposte risolutive".Lo ha annunciato ildellaOrazio Schillaci, aprendo l'incontro convocato oggi al Ministero, insieme al Sottosegretario Marcello Gemmato, alla presenza di rappresentanti del Ministero ... Il ministro Schillaci avvia verifiche sulla carenza di farmaci - Salute & Benessere Mancano molti farmaci e c'è difficoltà nel reperimento di alcune medicine su tutto il territorio nazionale. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco, sono circa 3.200 i medicina ...''Il governo regionale è impegnato affinché si possa trovare una soluzione soddisfacente per i lavoratori di Almaviva e le loro famiglie che oggi si ritrovano a vivere in una condizione di incertezza' ...