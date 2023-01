Salta tutto | per Bonolis finisce male? Bomba dai vertici Mediaset

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lasu Ciao Darwin, lo storico programma di Paoloche da anni è campione di ascolti, è firmata da Davide Maggio (uno dei più autorevoli giornalisti in campo televisivo). Dal suo sito arriva la notizia: "Ciao Darwin". Un programma che in tv manca dal 2019, molto amato dal pubblico di ogni età. "Al momento sarebbe 'appoggiato' nel palinsesto del prossimo autunno", fa sapere Davide Maggio. Che, poi, entra nello specifico e dice: "Il motivo del rinvio sarebbe prettamente economico, dovuto agli alti costi della trasmissione". Solo alcuni giorni faha fatto sapere di voler schierare l'artiglieria pesante contro Sanremo. In che modo? Non sospendendo programmi che andranno a scontrarsi con Rai1 e il Festival di Amadeus. Secondo Davide Maggio, insomma, la spending review avrebbe colpito ...

ciò sembra essere in contrasto con quanto affermato da Piersilvio Berlusconi al termine del 2022, quando si diceva estremamente soddisfatto per l'andamento di Mediaset e dei suoi investimenti. Ciao Darwin sarebbe dovuto tornare su Canale 5 a marzo con una nuova edizione. Mediaset ha però deciso di eliminarlo dai palinsesti: il motivo Costa troppo.