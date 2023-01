Sala | a Milano il limite dei 30 km h non sarà in tutta la città

Corriere Milano

Beatrice e Leonardo sono i nomi più popolari tra i nuovi nati Lo ha reso noto il sindaco, Giuseppe, nel suo podcast giornaliero Buongiorno, dedicato ai numeri della città. Nel 2022 in ...a 30 km/h non può essere l'unica soluzione. Va verificato, e gli uffici ci stanno lavorando, dove si può applicare: non su tutta la città". Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, a margine del Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana didopo il dibattito e le polemiche seguite all'approvazione in Consiglio comunale di un documento che ... Milano e i biglietti Atm aumentati, Sala: «Il governo deve raddrizzare questa stortura» I vigili milanesi bocciano il limite dei 30 km orari in città perché ritengono che il provvedimento sia "demagogico". Non è adatto, dicono, a raggiungere gli obiettivi fissati, cioè, tra gli altri, a ...Dall'entrata in vigore della sentenza della Corte Costituzionale, che a giugno del 2022 ha cancellato l'automatismo del cognome paterno, a Milano «sono venuti alla ...