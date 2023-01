Ryanair | O' Leary | in Sicilia non facciamo cartelli con nessuno

Tiscali Notizie

Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo, Michael O', durante la presentazione del programma estivo circa l'indagine dell'Antitrust. "Si, i prezzi sono più alti a Natale rispetto ...Inoltre, secondoquesta tassazione "green" finirebbe anche per favorire il traffico verso ... O'ha rilanciato gli appelli al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e al nuovo governo ... Ryanair contro ecotasse Ue. O'Leary: pagano solo Paesi periferici Sul presunto cartello in Sicilia «Ryanair non parla con le altre compagnie, non è impegnata a fare cartelli con gli altri, anzi siamo impegnati a far crescere il nostro market share». Lo ha detto l’am ..."In Sicilia non facciamo cartelli con nessuno", dopo Ita Airways anche Ryanair respinge le accuse di un accordo di duopolio che fa schizzare in su i prezzi dei biglietti aerei nelle rotte fra Roma e l ...