Ryanair inaugura 12 nuove rotte su Milano per l’estate 2023

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 12 gennaio 2023)– Dodiciverso località soleggiate come Fiume, Zara 3 Zante, e città europee come Belfast, Brno e Düsseldorf perdalle sue due basi milanesi di Malpensa e Orio al Serio a partire dal. La compagnia irlandese baserà due nuovi aeromobili a(30 in totale) per, con un investimento di ulteriori 200 milioni di dollari, creando oltre 100 nuovi posti di lavoro altamente remunerati per piloti, personale di cabina e ingegneri.opererà oltre 2.000 voli settimanali da/pernel. Una crescita sostenuta da un investimento di 3 miliardi di dollari negli aeroporti di Bergamo e di Malpensa, con 30 ...