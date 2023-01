Rui Patricio non è eterno | la Roma studia il futuro

CalcioMercato.it

Vuole una squadra importante che punti su di lui come primo portiere e in Serie A, stando a quanto appreso da Calciomercato.it, ci sono due opzioni: una porta alla Roma, dovedovrebbe ...In porta, anche se non si esclude l'esordio del classe '99 Sviar . In difesa maglia da titolare per Kumbulla con Mancini e Ibanez. A centrocampo riposo per Cristante con Camara e Matic ... Roma, futuro tra i pali incerto: il ‘nuovo’ Rui Patricio arriva dalla Serie A Rui Patricio ha un contratto in scadenza nel 2024, con la Roma che dovrà necessariamente correre ai ripari per prendere un nuovo portiere Rui Patricio non è eterno e la Roma lo sa bene. I giallorossi ...Ugo Trani a Te la do io Tokyo: Solbakken Secondo me giocherà, o titolare o a gara in corso - On Air - Ugo Trani è intervenuto in diretta a Te la do io Tokyo , la trasmissione ideata... - Marione.net ...