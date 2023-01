Rudy Zerbi come il Principe Harry? Il post sconvolgente

Leggi su kronic

(Di giovedì 12 gennaio 2023), illascia tutti senza parole: l’insegnante di Amiciil? Ecco cosa ha pubblicato su Instagram. Cosa hanno in comunee il? In questi giorni nel Regno Unito, ma in realtà un po’ in tutto il mondo, non si fa altro che parlare di ‘Spare’, il libro di memorie scritto da, oggi Duca di Sussex. Il libro, che si trova in commercio anche in Italia al costo di poco più di 20 euro, racconta la vita del secondogenito di Re Carlo III e Lady Diana, svelando tantissimi retroscena inediti sul suo passato e sulla sua famiglia, oltre che sulla vita di Buckingham Palace., ilsu Instagram ...