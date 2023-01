Rottamazione dei debiti | ecco le novità Assistenza anche online

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La cosiddetta Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha fissato importantiin materia di riscossione per i contribuenti. Sono stati introdotti, infatti, una nuova definizione agevolata (da richiedere entro aprile) e lo stralcio deidi importo residuo fino a mille euro. Confconsumatori è pronta a offrire informazioni eai cittadini, sia presso le proprie sedi territoriali sia tramite il nuovo sportello(sportello@confconsumatori.it). LA DEFINIZIONE AGEVOLATA – La Legge di Bilancio ha introdotto una nuova Definizione agevolata per icontenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022,se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. Il cittadino potrà ...

Ipsoa

... il tasso di rendimento rimarrà invariato, se invece anche solo unodue non veisse raggiunto, ...- > Come pagare molto meno debiti e cartelle grazie legge poco conosciuta alternativa a-......che si vanno a causare e di cui vittime sono come sempre le persone più deboli e bisognose né... Gli annunci di provvedimenti che riguardano ora ladelle auto , ora la ristrutturazione ... Nuova rottamazione dei debiti fiscali: quanto conviene La cosiddetta Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha fissato importanti novità in materia di riscossione per i contribuenti. Sono stati introdotti, infatti, una nuova definizione agevolata (da ...I contribuenti del Comune di Cremona non potranno usufruire dello stralcio o della rottamazione delle cartelle esattoriali (fino a 1000 euro), agevolazioni decise nell’ultima legge di Bilancio. Queste ...