Roma | Pinto | «Su Mourinho solo voci | è concentrato sulla partita»

(Di giovedì 12 gennaio 2023), Tiagosmentisce lesul futuro di: «José èdi oggi di Coppa Italia» Tiago, general manager della, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima del calcio d’inizio della sfida con il Genoa di Coppa Italia. Di seguito le sue parole. «Non ho letto nulla sulledi interessamento di altre squadre per. José èdi oggi, ci aspetta una sfida importante di Coppa Italia e dobbiamo pensare soltanto a questi novanta minuti» L'articolo proviene da Calcio News 24.

