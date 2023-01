Roma | Papa Francesco incontra Gualtieri | l’udienza per gli auguri del 2023 e il Giubileo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 12 gennaio 2023) È avvenuto questa mattina l’incontro trae il sindaco diRoberto. Si tratta della tradizionale udienza per glidi inizio anno, nonché un momento utile per fare il punto sulla situazione nella Capitale. Negli anni il Santo Padre, al netto dei problemi che la città si porta dietro da tempo, ha intessuto con il primo cittadino un buon rapporto personale e di costruttivo dialogo. L’incontro traCome detto, l’incontro traed ilè avvenuto questa mattina ed oltre ai canonici problemi che affliggono la città — come ad esempio quello del degrado — molto probabilmente, un’attenzione tutta particolare è stata rivolta verso il ...