Roma | non si molla Smalling | ecco la nuova offerta per il rinnovo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) LanonChris. Il club giallorosso prepara laper ildel centrale inglese Lanon vuolere Chris. Il club giallorosso ha in programma un incontro con l’entourage del centrale inglese per proporre ilbiennale. Ingaggio inferiore di poco ai 3 milioni netti attualmente percepiti e un ruolo sempre di primo piano: questa la proposta dei giallorossi, che sperano di evitare un addio a zero dell’ex United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

siamo impegnati su alcuni cartello in Italia - ha affermato l'amministratore delegato Michael O'Leary, durante un conferenza stampa a- semmai siamo impegnati a togliere quote di mercato ad ...- "c'è stato nessun aumento dei biglietti dei musei, c'è stato un direttore di un museo, Eike Schmidt, che in virtù dell'autonomia, cheho fatto io, ha deciso di alzare il prezzo degli ... Il (non) gioco di José Mourinho Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute ... Contrariamente ai globuli rossi, l'Italia non è autosufficiente per il plasma e questo ci espone a dei rischi che, come ci ha fatto capire il Covid, sono meno ...Le malattie della pelle sono sempre più invasive, tanto che ad oggi il melanoma è una delle patologie neoplastiche a maggior diffusione. Quello della lotta alle dermopatie è il principale campo di ...