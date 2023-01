Roma | investe due bimbi e una donna | poi fugge | il pirata della strada è già libero | il giudice | ‘Vada a piedi’

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ha investito due bambini e una, ieri 11 gennaio in via Nomentana e oggi è dovuto comparire davanti alper la convalida dell’arresto. A provocare il caos ieri tra le strade del II e del III Municipio è stato un 63enne. L’uomo, dopo aver investito un bimbo di 7 e uno di 11 anni che stavano attraversando ha poi travolto una 60enne che stava attraversando anche lei sulle strisce. E poi è scappato. La folle corsa del 63enne è finita con lo schianto contro una Fiat Panda in sosta ed ha tentato la fuga a piedi, ma è stato fermato dagli uominiPolizia locale. Anche di fronte alle forze dell’ordine l’uomo non si è rassegnato ma ha aggredito un agente che ha riportato 7 giorni di prognosi. Oggi E.M. è comparso nelle aule del Tribunale di Piazzale Clodio per la convalida dell’arresto per omissione di soccorso e resistenza a ...

Il tribunale diha convalidato l'arresto e rimesso in libertà l'uomo di 63 anni che ieri ha investito con la sua auto due bambini nei pressi di via Nomentana e ha poi aggredito un' agente della polizia locale. ...Torna libero l'uomo di 63 anni che ieri aha investito con la propria auto due bambini di 7 e 11 anni e una donna in via Nomentana ed ha aggredito una agente della polizia locale intervenuta per bloccarlo. I giudici della Direttissima ... Roma, investe bambini e scappa: 63enne rimesso in libertà Tragedia sulla strada a Ostia, dove un bus Atac ha travolto un 21enne mentre stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali ...Davanti ai giudici l'uomo ha ammesso i fatti contestati senza saperne spiegare le ragioni. Il pm in udienza ha chiesto la misura cautelare in carcere ma il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha ...