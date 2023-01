Roma | investe bambini e scappa | 63enne rimesso in libertà

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il tribunale diha convalidato l’arresto einl’uomo di 63 anni che ieri ha investito con la sua auto duenei pressi di via Nomentana e ha poi aggredito un agente della polizia locale. Enrico Moianetti, questo il suo nome, dopo aver investito duedi 7 e 11 anni, ha proseguito in auto finendo contro altri veicoli, colpendo una donna. Con l’auto non più in grado di marciare, si è quindi allontanato a piedi. Quando è stato avvicinato dai vigili, ilha aggredito un agente, che ha riportato 7 giorni di prognosi. L’uomo è stato quindi arrestato, accusato di omissione di soccorso e resistenza e denunciato a piede libero per lesioni. All’udienza per direttissima di questa mattina a piazzale Clodio, l’uomo ha ammesso i fatti ...

