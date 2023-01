Roma-Genoa | per Pellegrini fastidio al flessore | esce all’intervallo per precauzione

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tegola in casaper il problema fisico occorso a Lorenzonel primo tempo della sfida contro ilin Coppa Italia. Il centrocampista e capitano giallorosso, infatti, è stato pizzicato nel primo tempo a fermarsi su un contropiede del Grifone, come se avesse sentito pizzicare qualcosa. Dopo quell’episodio, ha inoltre smesso di calciare gli angoli e i piazzati. Da capire se sia uscito per motivi precauzionali e quale sia l’entità delche parrebbe comunque di tipo muscolare, per la precisione al, per il quale ha già sofferto. SportFace.