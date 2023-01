Roma-Genoa LIVE 0-0 | traversa di Pellegrini

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo il pareggio di San Siro con il Milan, lasi affaccia in Coppa Italia per affrontare il. Stadio Olimpico, ore 21: ottavi di finale...

Corriere dello Sport

Dove vederein tv e streaming La gara trasarà visibile in chiaro su canale 5, con calcio d'inizio alle ore 21:00. Diretta in streaming su Mediaset Infinity.sta bene, ma l'argomento rinnovo per lui resta tabù. Nicolò Zaniolo, prima del match di Coppa Italia contro il, ha parlato a Mediaset del presente e del futuro: "Mi definiscono incompiuto ... Roma-Genoa 0-0 diretta: traversa di Pellegrini! La partita Roma-Genoa è iniziata con l'accoglienza trionfale di Paulo Dybala. Il campione argentino è stato premiato da Bruno Conti e Lorenzo Pellegrini.Si infittiscono le azioni romane, tre angoli consecutivi, Genoa tutto dietro Qualche errore di troppo da parte del Genoa, questa volta lo commette Badelj, l'azione termina con un ...