Roma-Genoa LIVE 0-0 | equilibrio nelle prime battute di gara

(Di giovedì 12 gennaio 2023) All’Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sono le 20:46, laha appena terminato il riscaldamento quando Paulo Dybala, al centro del campo, viene premiato dallaper la vittoria del campionato del Mondo in Qatar con l'Argentina. Lo premia uno dei 16 campioni del Mondo della storia giallorossa, Bruno Conti , oggi dirigente, che gli consegna una targa: " A ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Feliciani. L'EPISODIO CHIAVE DEL ... Roma-Genoa 0-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi Alle 21 i giallorossi scenderanno in campo nell'ottavo di finale di coppa Italia contro i rossoblù. Mourinho lascia a riposo Dybala, Volpato e Tahirovic dal 1' minuto.Manca sempre meno a Roma- Genoa , sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma questa sera alle ore 21. Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale è proprio il match l'argo ...