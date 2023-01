Roma-Genoa LIVE 0-0 | Abraham vicino al vantaggio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) All’Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Radu Dragusin , difensore del, ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro la: 'Abbiamo lavorato benissimo da quando abbiamo ripreso gli allenamenti, siamo pronti ad ...Sono le 20:46, laha appena terminato il riscaldamento quando Paulo Dybala, al centro del campo, viene premiato dallaper la vittoria del campionato del Mondo in Qatar con l'Argentina. Lo premia uno dei 16 campioni del Mondo della storia giallorossa, Bruno Conti , oggi dirigente, che gli consegna una targa: " A ... Roma-Genoa 0-0 diretta: tentativo di Pellegrini Corriere dello Sport (E. Gerboni) – Alberto Giardino suona la carica verso la Roma e punta su Massimo Coda, “Giocherà dall’inizio, non deve essere ossessionato dal gol ma dovrà pensare soltanto a dare ...ROMA - Roma-Genoa, Ottavi di Coppa Italia. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.