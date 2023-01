Roma-Genoa | gran gol di Dybala | scarta due difensori e buca il portiere VIDEO

Corriere dello Sport

All'Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ...Tegola in casaper il problema fisico occorso a Lorenzo Pellegrini nel primo tempo della sfida contro ilin Coppa Italia . Il centrocampista e capitano giallorosso, infatti, è stato pizzicato nel primo ... Roma-Genoa 1-0 diretta: grandissimo gol di Dybala Kevin Strootman è entrato al 62' di Roma-Genoa: per lui la standing ovation e gli applausi di tutto l’olimpico La Roma non dimentica Kevin Strootman. Al suo ingresso in campo nella partita di Coppa ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...