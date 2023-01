Roma-Genoa all’Olimpico | stasera la partita di Coppa Italia | orario | dove vederla e qual è il piano dei trasporti

(Di giovedì 12 gennaio 2023)si giocherà una delle partite più attese nel panorama calcistico: la gara degli ottavi di finale diin cui si sfiderannoallo stadio Olimpico di, vicino al Foro Italico. Ecco alcune informazioni utili sulla viabilità nella Capitale, come fare per seguire il match eandrà in onda.di: a che ora si gioca Il giovedì disi chiuderà propriocon una delle sfide più attese tra. Per la squadra della Capitale è la primad’esordio, mentre i gialloblu ...

...tra lae i piemontesi è un po' più vicino, ma non ancora raggiunto. C'è bisogno del via libera del Toro all'obbligo di riscatto sui 10 milioni. Dopo la cessione (definitiva) dell'ex, Pinto ...Commenta per primo Sono 23 i giocatori delche Alberto Gilardino ha convocato per la gara di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico diin casa dei giallorossi. Dalla lista manca come previsto lo squalificato Silvan Hefti. Roma-Genoa, probabili formazioni: Ilsanker e Matturro centrali Il Torino riesce dove il Parma di Buffon aveva fallito, nonostante l'inferiorità numerica è colpaccio al San Siro. Il Milan è la prima grande esclusa di questi ottavi di finale.Le probabili formazioni di Roma-Genoa, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia, in campo alle 21 all''Olimpico': ROMA.