Roma-Genoa 1-0 | Dybala manda i giallorossi ai quarti di finale di Coppa Italia

(Di giovedì 12 gennaio 2023)– Archiviato l’incredibile pareggio acciuffato nel recupero del match di San Siro contro il Milan, per laè arrivata la sera dell’esordio in, avversario ildi Alberto Gilardino. Nonostante la categoria di differenza tra le due squadre, il turnover applicato da Mourinho è comunque contenuto.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Vina, Celik, Spinazzola, Camara, Cristante, Tahirovic, Belotti, Shomurodov, Solbakken,, Majchrzak, Volpato.All.: José Mourinho(3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Galdames, Czyborra; Yalcin, Coda.A disp.: Semper, Agostino, Ilsanker, ...

Finalmente lui, e sempre lui. Eccolo, Dybala . Il colpo del campioncino del mondo regala la vittoria allacontro ile la lancia verso i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Napoli - Cremonese. E' bastata una giocata delle sue, diciannove minuti dopo il suo ingresso ...Allabasta un gol di Dybala per superare il1 - 0 nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo un primo tempo con i giallorossi sempre in avanti ma senza reti, nella ripresa ...Le condizioni di Pellegrini Le condizioni di Pellegrini: il centrocampista si è fermato nel corso del primo tempo di Roma-Genoa e non è rientrato in campo dopo l'intervallo. Il giocatore ha accusato u ...La Roma vince 1-0, grazie ad una rete di Dybala, contro il Genoa all'Olimpico e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il successo, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto a ...