Corriere dello Sport

è anche contro . I due, infatti, dopo un episodio controverso in avvio nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia, si sono beccati per tutto il resto della partita, con il ...Kevin Strootman è entrato al 62 di: per lui la standing ovation e gli applausi di tutto l'olimpico Lanon dimentica Kevin Strootman. Al suo ingresso in campo nella partita di Coppa Italia contro il, all'ingresso ... Roma-Genoa 1-0 diretta: grandissimo gol di Dybala La Roma sta giocando in questi minuti contro il Genoa per l'ottavo di finale di Coppa Italia. I giallorossi sono passati in vantaggio nel corso della ...ROMA - Roma-Genoa è anche Zaniolo contro Dragusin. I due, infatti, dopo un episodio controverso in avvio nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia, si sono beccati per tutto il resto della part ...