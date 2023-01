Roma - Genoa 1 - 0 diretta | Aramu sfiora il pareggio

Agenzia ANSA

Una fiammata da fuoriclasse. Così Paulo Dybala piega un buone spedisce lanei quarti di finale dove ora aspetta la vincente tra Napoli e Cremonese. L'argentino, osannato e premiato ad inizio partita per il Mondiale vinto, entra nella ripresa e ...Dopo l'esultanza a braccia spalancate sotto la curva Sud Paulo Dybala ha cercato un amico a bordocampo e ha voluto festeggiare a modo suo. Dybala Mask , naturalmente, ma anche un cappellino nero con ... Coppa Italia: in campo Roma-Genoa 0-0 LIVE La Roma batte 1-0 il Genoa negli ottavi di Coppa Italia e stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà la vincente di Napoli-Cremonese. All'Olimpico nel primo tempo gli uomini di Mourinho fa ...Buoni i riflessi dello spagnolo che per alcuni minuti fa anche da contraerea a una mezza dozzina di corner calciati dalla Roma. Al 32’ Pellegrini è sfortunato con una conclusione che si stampa ...