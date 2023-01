Roma | con balestra e frecce a cacciare cinghiali Denunciato 52enne

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Munito di, si aggirava nella zona di Settebagni, in provincia di, a caccia di. L’uomo di 52 anni, fermato nell’area limitrofa della riserva naturale della Marcigliana, è stato trovato in possesso anche di un pugnale e di un coltello. Per lui è scattata immediatamente la denuncia di porto abusivo di armi. Le forze dell’ordine sostengono che gli arnesi nell’auto sarebbero serviti all’uomo per andare a caccia di. La notizia delarriva a poche settimane dal via libera del governo Meloni sulla possibilità di abbattere animali selvatici anche nei centri cittadini. Un emendamento entrato nell’ultima manovra di bilancio voluto da FdI che punta a risolvere il problemadie che comprende anche ...