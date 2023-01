Roma ai quarti di finale | fuori il Genoa | decide Dybala

Buon Calcio a Tutti

Chi passa se la vedrà aidi finale contro la vincente della partita tra Napoli e Cremonese ... Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico' trae Genoa in tempo reale. ...A),Volley (1gir. B) e Omag San Giovanni in Marignano (2gir. B). Con la gara odierna, dunque, si è completato il tabellone deidi finale in programma mercoledì 18 gennaio alle ore 20,30. ... Roma 1-0 Genoa, Dybala salta tutti e porta in vantaggio i giallorossi – LIVE Spazio per il giovane Bove, mentre Kumbulla farà rifiatare Smalling e, di fianco a lui, ci saranno i soliti Mancini e Ibanez. La vincente di questa sera affronterà ai quarti la vincente della sfida tr ...Le parole del GM della Roma prima della sfida di Coppa Italia contro il Genoa La Roma in scena all’Olimpico per i quarti di Coppa Italia contro il Genoa. Prima della gara Tiago Pinto ha parlato a Spor ...