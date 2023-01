Rixi | In settore trasporti serve un tessuto industriale forte e particolarmente reattivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Labitalia) - "Neldeiabbiamo la necessità di avere un". A dirlo Edoardo, viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, intervenendo alla presentazione Fast Confsal 'Italia velocemente connessa', secondo rapporto di avanzamento. "Stiamo parlando - avverte - di una dimensione in cui è strano che le regole sulla programmazione anche a livello europeo non vengano coordinate con un Paese, l'Italia, che di fatto è leader a livello continentale nella complessità del sistema infrastrutturale". "Non ha aiutato - sottolinea- l'atteggiamento del pubblico e il fatto che per lo Stato il problema nasce quando deve erogare liquidità ...