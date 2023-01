Rivoluzione in Formula 1 | pesante licenziamento | cambia tutto

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il presidente della Fia prepara i licenziamenti, è caos in1 dopo la decisione dire drasticamente l’organigramma PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La1 si prepara ad una nuovacon l’ultimo l’annuncio del presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem pronto a clamorosi licenziamenti in vista per il prossimo Mondiale 2023. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Fanpage.it

Come detto, sono in tanti coloro i quali ne paventano una, per cercare di renderla più ... La Coppa Italia segue laandata e ritorno Cosa succede in semifinale Ma il regolamento ...Certo, non ci aspettavamo nulla di clamoroso o di rivoluzionario, ma è chiaro che la... Sia chiaro, non siamo di fronte a unain tal senso, e anche altri hanno saputo fare molto ... Rivoluzione in Formula 1: clamoroso licenziamento in vista per ... Andrew Shovlin, capo degli ingegneri di pista della Mercedes, ha spiegato come il team abbia investito su nuovi strumenti di progettazione, tra cui un aggiornamento del sistema CFD, nel tentativo di e ...I video pubblicati dal pilota F1 Charles Leclerc su Instagram in cui immortala le sue vacanze estreme sulle Dolomiti hanno messo in apprensione i ...