Ritorno al passato | ancora il voto per le Province | ma non dovevano sparire

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A Roma maggioranza e opposizione litigano su tutto: accise, economia, autonomia, presidenzialismo, nomine. C'è solo un argomento sul quale da Fratelli d'Italia al Movimento Cinquestelle sembrano essere tutti d'accordo: il ripristino dell'elezione diretta delle. Le stesse che la legge Delrio del 2014 avrebbe dovuto cancellare. Avrebbe appunto, perché in realtà quella norma ha creato un pastrocchio mai visto. In sostanza lesono rimaste, costano uguale, ma sono state svuotate di quasi tutte le competenze e lasciate senza risorse per poterle gestire. L'unica differenza rispetto alè che presidente e consiglio non vengono più scelti direttamente dai cittadini, ma dagli amministratori eletti nei Comuni: sindaci e consiglieri. Insomma un pastrocchio al quale bisognerebbe porre rimedio. Due le strade possibili: o ...