Ritiro Milan | il rompete le righe già dopo pranzo Le ultime

(Di giovedì 12 gennaio 2023)leper la squadra rossoneraildi quest’oggi. Lein arrivo daello Stando a quanto appreso danews24,aver trascorso la notte aello e aver svolto l’allenamento mattutino, analizzando i perchè della sconfitta di ieri sera contro il Torino in Coppa Italia, la squadra di Pioli lascerà ilobbligatorioilodierno. I calciatori si ritroveranno poi nella giornata di domani per la rifinitura in vista della sfida di sabato pomeriggio a Lecce. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Giustamente, e vorrei ben vedere, la squadra è rimasta ina Milanello per riordinare le idee, analizzare la sconfitta e uscire da questo momento brutto. Ricordiamo che ilha perso in ... Milan, dopo la sconfitta il club andrà in ritiro E' un momento difficile per il Milan di Pioli che è uscita dalla Coppa Italia agli Ottavi di Finale contro il Torino ...Il belga, arrivato al Milan nella scorsa estate per 32 milioni di euro, è stato tra i protagonisti in negativo della sconfitta in Coppa Italia ...